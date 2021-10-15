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15 октября 2021 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Goldman Sachs с целью $430
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Goldman Sachs Group с целью $430 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $370, говорится в комментарии инвестиционной компании. Банк предоставит в пятницу, 15 октября, отчетность за III квартал 2021 года. Ожидается, что прибыль на акцию составит $10,11, а выручка - $11,72 млрд, отмечают эксперты. "С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержке. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $430. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $370 риск на портфель составит 0,55%", - указывают в "Финаме". Goldman Sachs Group - финансовый конгломерат и один из крупнейших в мире инвестиционных банков, который занимается в том числе торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами прежде всего с институциональными клиентами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-GOLDMAN/SACHS-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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