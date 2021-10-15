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15 октября 2021 года 13:49
Рубль будет торговаться в диапазонах 71-71,8 руб./$1 и 82,5-83,1 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль будет торговаться, вероятно, в диапазонах 71-71,8 руб./$1 и 82,5-83,1 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. "Рубль укрепился перед крупными дивидендными выплатами на фоне дорогой нефти. На следующей неделе предстоит очередное заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Сомневаться в том, что повышение будет, практически не приходится. Вопрос в том, на сколько ее поднимут: на 0,25 или сразу на 0,5 п.п. Возможно, это будет не последнее повышение в этом году, что играет на руку национальной валюте. На международной арене пока затишье - разногласия вокруг "Северного потока 2" пока вышли из повестки, основной темой для новостей на этой неделе стало подписание американским президентом Байденом указа о повышении лимита госдолга США. Ожидаемые курсы на следующую неделю - 71-71,8 руб./$1 и 82,5-83,1 руб./EUR1", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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