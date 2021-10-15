Возможно резкое повышение ставки ЦБ РФ до конца 2021г - Уралсиб

Возможно резкое повышение ключевой ставки Банка России до конца текущего года, говорится в обзоре Уралсиба.

"Сейчас кажется вполне вероятным сценарий, при котором ЦБ до конца текущего года резко повысит ключевую ставку, что позволит добиться замедления инфляции и дает шанс на начало цикла снижения ставки в следующем году. В прозвучавших в последние дни заявлениях эта возможность - значительное повышение ставки - как раз рассматривается в качестве основного инструмента, с помощью которого ЦБ будет добиваться возврата инфляции к долгосрочному ориентиру", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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