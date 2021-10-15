ПСБ рекомендует покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 168 руб

Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой на уровне 168 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы положительно смотрим на операционные результаты "Детского мира" за третий квартал 2021 года. Он увеличивает долю онлайн-продаж (среди ритейлеров у "Детского мира" доля одна из наибольших) и продолжает наращивать средний чек и трафик. Рекомендуем покупать бумаги эмитента, наш целевой ориентир - 168 руб./акцию", - указывают в ПСБ.

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