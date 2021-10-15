Возможно закрепление цены нефти в диапазоне $85-86,5/барр. в пятницу - ПСБ

Возможно закрепление цены нефти марки Brent в диапазоне $85-86,5 за баррель в пятницу, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть марки Brent после некоторой паузы снова продолжают расти. Значимых поводов, как обычно, нет, только общий позитивный сантимент в сырье: индекс BCOM в четверг обновил пики с 2015 года. Статистика по запасам от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 6,02 млн барр., тогда как запасы бензинов сократились на 1,96 млн барр., дистиллятов - на 0,02 млн барр. Полагаем, что цены на нефть могут в пятницу попытаться закрепиться в зоне $85-86,5 за баррель. Впрочем, мы по-прежнему считаем рынок нефти перегретым и опасаемся, что слишком высокие цены на сырье приведут к дальнейшему всплеску инфляционных ожиданий, затормозят потребительскую активность, что впоследствии обернется рисками торможения мировой экономики", - отмечает аналитик ПСБ.

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