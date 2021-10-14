Bank of America сохраняет потенциал для дальнейшего сокращения резервов - "Фридом Финанс"

Bank of America сохраняет потенциал для дальнейшего сокращения резервов, который реализуется при улучшении экономической ситуации, говорится в комментарии директора аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадима Меркулова.

"Отчетность Bank of America Corp. развивает заданную вышедшими накануне результатами JPMorgan тенденцию к улучшению финансовых результатов крупнейших финансовых корпораций, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль Bank of America за третий календарный квартал выросла на 58% год к году - с прошлогодних $4,8 млрд до $7,7 млрд. Увеличению прибыли способствовало высвобождение резервов на возможные потери, сформированных в период коронакризиса, увеличение темпов кредитования, а также неожиданное улучшение показателя чистой процентной маржи на фоне остающихся низкими процентных ставок. Выручка BAC в отчетном периоде выросла на 12% г/г - с $20,34 млрд до $22,7 млрд. Этот результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, закладывавших финансовой выручку корпорации на уровне $21,68 млрд".

По мнению Меркулова, несмотря на высвобождение $1,1 млрд в третьем квартале, Bank of America сохраняет большой потенциал для дальнейшего сокращения резервов, который реализуется при улучшении экономической ситуации. Общие комиссионные сборы за инвестиционно-банковские услуги выросли на 23%, до $2,2 млрд, отразив эффект от увеличения платежей за консультирование по сделкам M&A.

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