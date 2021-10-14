"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции CrowdStrike с прогнозной ценой $305,5

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции CrowdStrike Holdings с прогнозной ценой $305,5 за штуку, на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"CrowdStrike активно расширяет свою долю рынка как за счет органических инвестиций, так и благодаря сделкам M&A. В марте 2021 года компания приобрела датского разработчика ПО Humio, главным продуктом которого является платформа для анализа журналов событий в облачных средах. На наш взгляд, эта сделка позволит повысить эффективность деятельности CrowdStrike, а также укрепит позиции компании в сегменте расширенного обнаружения угроз и реагирования. CrowdStrike также осуществила несколько новых стратегических партнерских интеграций с Zscaler, Rapid7, Google Cloud, ExtraHop и Siemplify, - отмечает директор аналитического департамента Вадим Меркулов. - В настоящий момент CrowdStrike торгуется с существенной премией по отношению к сопоставимым компаниям: показатель P/S составляет 45,2x против среднего значения мультипликатора по индустрии на уровне 11,5х. Хотя в условиях высокой волатильности на рынке котировки подвержены рискам коррекции, в долгосрочной перспективе компания выглядит привлекательно за счет сильных позиций в отрасли и возможностей для дальнейшего роста. Наша прогнозная цена по акциям на горизонте 12 месяцев - $305,5 за бумагу, рекомендация - "покупать".

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