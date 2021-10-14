"Финам" рекомендует покупать бумаги STMicroelectronics

"Финам" рекомендует покупать акции и ADR STMicroelectronics с прогнозными ценами 43,48 евро за штуку (потенциал роста составляет 21,33% от текущего уровня) и $51,50 за штуку (потенциал роста составляет 23,86% от текущего уровня) соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"STMicroelectronics, как один из ключевых поставщиков чипов в АТР, может выиграть от прогнозируемого роста спроса на полупроводники в регионе. Этому поспособствуют диверсифицированная клиентская база, вложения в НИОКР, а также капитальные инвестиции и M&A, призванные оказать синергетический эффект в ряде сегментов компании", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

При этом аналитик обращает внимание и на главный риск для компании - стремление Китая к импортозамещению на рынке чипов.

STMicroelectronics - европейская компания, занимающаяся производством полупроводниковой продукции: дискретные и стандартные компоненты, интегральные схемы специального назначения (ASICs), кастомные устройства и стандартизированная продукция узкого применения (ASSP). Штаб-квартира компании расположена в Женеве.

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