Повышение ставки ЦБР на 25 б.п. на заседании 22 октября наиболее логично - Райффайзенбанк

Повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. на заседании 22 октября текущего года выглядит наиболее логичным, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Несмотря на новый инфляционный виток, публикация Росстата пока не вызвала переоценки ситуации участниками рынка: в свопах на ключевую ставку на горизонте полгода заложен уровень в 8% при сохранении ожиданий относительно начала цикла смягчения политики на горизонте 0,5-1 года (кривая свопов, начиная с 1 года, инвертирована). Впрочем, на наш взгляд, шаг в 25 б.п. на заседании 22 октября выглядит наиболее логичным, так как такое решение оставит регулятору возможность наблюдать. В случае если дезинфляционный тренд быстро сформируется, ключевая ставка не окажется избыточно высокой, а в противном случае можно будет продолжить тонкую настройку на декабрьском заседании. Одним из основных факторов неопределенности остается динамика мировых сырьевых цен: несмотря на выстроенную систему ограничений, их рост (хоть и в меньшей степени) переносится на локальный рынок, слабо поддаваясь воздействию со стороны монетарной политики ЦБ, - пишут эксперты. - Напомним также, что эффект от уже состоявшихся повышений ставки ЦБ еще не полностью проявился в инфляции из-за значительного лага. Мы считаем, что такое запаздывание является важным аргументом в пользу менее жестких решений по ставке в будущем (на наш взгляд, предел для повышения ключевой ставки в этом цикле ужесточения составляет 7,5%)".

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