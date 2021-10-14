Акции Delta Air Lines - основные бенефициары глобального возобновления авиаперелетов - "Инвестиционный банк Синара"

Акции Delta Air Lines недооценены рынком и являются основными бенефициарами глобального возобновления авиаперелетов после пандемии COVID-19, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Спрос на туристические поездки сейчас высокий, и открытие международных поездок увеличит спрос в ближайшие месяцы. США заявили, что планируют снять запреты на прибытие в страну граждан ряда государств: иностранцам потребуется предъявить свидетельства о вакцинации. Количество бронирований перелетов авиакомпанией Delta из Европы на ноябрь и декабрь после этой новости выросло в шесть раз. Однако Delta, как и другие авиакомпании, столкнется с новыми проблемами: цены на топливо и другие расходы будут расти. Реактивное топливо в 4К21 может подорожать до $2,40 за галлон по сравнению с текущим показателем $2,25 и $1,94 в 3К21 - в среднем примерно на 20%. Тем не менее мы ожидаем, что к концу следующего года количество бронирований корпоративных поездок, составляющих основу бизнеса авиакомпании, вырастет до 80-100% от уровня 2019 года. В целом, на наш взгляд, акции Delta Air Lines недооценены рынком и являются основными бенефициарами глобального возобновления авиаперелетов после пандемии COVID-19", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.