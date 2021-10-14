"Финам" повысил прогнозную цену акций "Газпром нефти" до 542,8 руб

"Финам" повысил прогнозную цену акций "Газпром нефти" с 404 рублей до 542,8 рубля за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций "Газпром нефти" последние полгода уверенно показывают положительную динамику, что в первую очередь объясняется ростом цен на нефть практически до максимума 2018 года. После роста акции "Газпром нефти" выглядят справедливо оцененными по отношению к аналогам, а новых существенных точек роста у компании не появилось. На этом фоне мы повышаем целевую цену с 404 руб. до 542,8 руб., чтобы отразить рост цен на нефть, но сохраняем рейтинг "держать", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

"Газпром нефть" - третья в России компания по объему добычи нефти. Кроме того, ее деятельность охватывает добычу природного газа, нефтепереработку, розничную реализацию топлива и нефтехимию.

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