Покупка акций UnitedHealth - ставка на средне- и долгосрочное вложение - BCS Express

Покупка акций UnitedHealth Group в настоящее время - ставка на среднесрочное и долгосрочное вложение, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Данные UnitedHealth за квартал и прогнозы компании до конца года оказались выше ожиданий. На премаркете котировки бумаг сразу после отчета заметно ускорили рост. На "СПБ Бирже" в моменте они пробивали уровень $414 за штуку, что на 2,6% выше закрытия среды. С технической точки зрения краткосрочный подъем продолжается. Сейчас акции вернулись на средние значения лета, почти полностью отбив просадку сентября и начала октября. До августовского максимума остается около 4%. Ранее консенсус-прогнозы давали потенциал роста на год до $460 (+11%). С высокой вероятностью средний таргет в ближайшие дни поднимется в диапазон $470-500. Акции компании интересны на текущих значениях для покупки на средний и долгий срок. На коротком горизонте (до месяца) вероятен откат вниз вплоть до $400. Этому может способствовать усиление коррекции в индексах, а также возвращение отложенного спроса со стороны пациентов", - пишет аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.