"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 337,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 337,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 310,2 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ПАО "МТС" - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России. Предоставляет широкий спектр услуг: сотовая связь, домашний интернет, спутниковое ТВ, облачные услуги, Интернет вещей, сервисы для бизнеса и так далее. На сегодняшний день компания уже приступила к активному тестированию сети 5G на территории России", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага торгуется в боковом тренде и сейчас находится недалеко от ключевых уровней поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 337,5 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 310,2 рубля риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1", - указывают эксперты.

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