"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $169

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $169 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,37%, стоп-приказ: $149, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль Nike по GAAP за три месяца 2022 финансового года увеличилась в годовом выражении на 23,5%, до $1,9 млрд, а выручка выросла на 15,6%, до $12,2 млрд. Котировки компании ранее снижались на фоне проблем на заводах во Вьетнаме, влияние которых было временным, и в текущий момент трудности с поставщиками теряют свои масштабы. Мы предполагаем, что котировки Nike вернутся к своим максимумам", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения котировки акций компании пересекли 50-дневную скользящую среднюю. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 9,3% и выставлении стоп-заявки на уровне $149 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,38", - указывают стратеги "Финама".

Nike Inc. создает и реализует спортивную обувь, одежду, снаряжение и другие товары для занятия спортом. Компания реализует продукцию через сеть своих собственных магазинов, а также через сторонних ретейлеров и дистрибьюторов по всему миру.

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