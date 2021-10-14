Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде ниже уровня 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI демонстрируют краткосрочную "бычью" дивергенцию. В ближайшее время S&P 500 может попытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что станет сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов", - пишет аналитик Сергей Пигарев.

Протоколы сентябрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), опубликованные в среду, не преподнесли сюрпризов. Сворачивание QE может начаться в середине ноября и закончиться летом 2022г, отмечает эксперт. Возможно, закупки будут снижаться на $15 млрд в месяц: объем приобретаемых трежерис сократится на $10 млрд, ипотечных бумаг - на $5 млрд.

"Данные по индексу потребительских цен в сентябре показали ускорение инфляции до 5,4% г/г (максимальное значение с 2008 года) по сравнению с 5,3% в августе. В помесячном исчислении показатель прибавил 0,4%, превысив 0,3% зафиксированные в августе. Рост цен без учета продовольствия и топлива остался на уровне 4% г/г (0,2% м/м). Инфляционное давление привело к смещению консенсуса по началу подъема ставки Федрезервом на сентябрь 2022г", - указывает Пигарев.

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