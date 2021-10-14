Диапазон 71,25-72,75 руб./$1 остается актуальным в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Диапазон 71,25-72,75 руб./$1 остается актуальным в краткосрочной перспективе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Среду рубль он закончил у отметки в 71,97 руб./$1, показав рост на 0,2% за день. В четверг курс USD|RUB снижается на 0,3% и находится около 71,70 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Ослабление рубля в среду отчасти обосновывается данными из США, показавшими ускорение инфляции в годовом выражении, хоть в целом статистика и не была особо негативно воспринята рынком. Умеренный негатив для рубля был связан и со снижением цен на нефть вчера, впрочем, на сегодня фьючерсы Brent уже отыграли все вчерашние потери. Диапазон в 71,25-72,75 руб./$1 для курса USD/RUB остается актуальным, однако, рост курса к верхней отметке диапазона видится все менее вероятным - к такому сценарию могут привести разве что особо жесткие заявления представителей ФРС вкупе со снижением нефтяных цен", - пишут эксперты банка.

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