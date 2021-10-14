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14 октября 2021 года 12:42
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с целью 3152 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с целью 3152 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "X5 15 Retail Group октября представит свои операционные результаты за III кв. 2021г. Несмотря на довольно высокую базу сравнения, мы ожидаем увидеть ускорение роста продаж и LFL относительно первой половины года. Частично этому способствует и высокий уровень продуктовой инфляции, наблюдаемый в последние месяцы. Ажиотажные продажи и наиболее острый период пандемии уже не будут оказывать особого влияния на сравнительные результаты. Компания прогнозирует рост выручки в этом году не менее 10% г/г, и мы сейчас не видим существенных рисков для достижения этой цели. Судя по всему, руководство группы уже согласовало план по масштабированию дискаунтеров, и со следующего года начнется полноценная экспансия в новом формате. Это позволит дополнительно ускорить рост продаж в ближайшие годы. Наша рекомендация для бумаг X5 Retail Group остается "Покупать" с целевой ценой 3152 руб. за бумагу", - пишет аналитик инвесткомпании Артем Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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