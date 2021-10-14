Акции TSMC интересны в текущий момент для средне- и долгосрочного инвестирования - BCS Express

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) интересны в текущий момент для среднесрочного и долгосрочного инвестирования, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Опубликованные финансовые результаты TSMC за III квартал 2021 года показали улучшение в некоторых аспектах, которые тревожили инвесторов. Отставание акций, на мой взгляд, по-прежнему выглядит неоправданным, учитывая инвестиции компании в расширение производства. Конечно, свою роль играют геополитические риски, связанные с Китаем, и продолжающееся влияние пандемии, но существенного негатива до сих пор не наблюдается. Текущая цена бумаги находится даже ниже минимального таргета аналитиков, что говорит о недооцененности. Отчет может дать стимул для новой волны роста, что подкрепится ростом выше $115. В моменте бумаги интересны для средне- и долгосрочного инвестирования. На короткой дистанции акции могут не показать опережающей динамики и оставаться в боковике, что является основным риском", - указывает аналитик инвесткомпании.

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