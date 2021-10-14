ПСБ рекомендует покупать акции ММК с целью 89 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 89 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Группа "ММК" в III квартале сократила объем выплавки чугуна на 0,6% кв/кв, до 2624 тыс. тонн. Выплавка стали осталась на уровне прошлого года - 3390 тыс. тонн, на фоне сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры и запуска электроплавильного комплекса на турецком активе. Металлопродукция сократилась на 16,8% кв/кв, до 2761 тыс. тонн из-за роста экспортных продаж с более длинными сроками доставки. Отметим и сокращение продаж премиальной продукции на 12,1% кв/кв, до 1224 тыс. тонн, из-за ремонтных работ на стане 5000. Производство угольного концентрата незначительно сократилось до 867 тыс. тонн. Несмотря на ухудшение операционных показателей, мы позитивно смотрим на финансовый и дивидендный профиль компании, а также ожидаем увеличение загрузки мощностей турецкого актива. Рекомендуем "покупать", целевой уровень - 89 руб. на акцию", - пишут аналитики ПСБ.

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