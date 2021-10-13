Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре (04:30 МСК);

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11:00 МСК);

- индекс цен производителей США в сентябре (15:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- операционные результаты "Детского мира" и "ГК ПИК" за III кв. 2021г;

- ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении "Северстали";

- квартальные результаты Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo.

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