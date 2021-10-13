.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS Express назвал топ-5 дивидендных акций США для долгосрочных инвесторов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 октября 2021 года 18:55
BCS Express назвал топ-5 дивидендных акций США для долгосрочных инвесторов
BCS Express составил топ-5 дивидендных акций США для долгосрочных инвесторов, в него вошли Johnson & Johnson, Genuine Parts, Colgate-Palmolive, Sysco Corp. и Cincinnati Financial, говорится в материале инвесткомпании. Аналитик Оксана Холоденко указала параметры топ-5 бумаг: - дивидендная доходность - не менее 2% годовых; - ожидания по увеличению выплат на 12 мес. (данные Refinitiv) - свыше 6%; - уровень выплат из чистой прибыли - не более 62% годовых. Johnson & Johnson - фармкомпания, которая возглавляет группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру (одна из крупнейших в мире). JNJ присутствует почти во всех сегментах здравоохранения. Наибольшую долю выручки приносят продажи препараторов для лечения онкологических и иммунных заболеваний, хирургических инструментов, протезов и контактных линз. Патенты на ряд препаратов истекают в 2023-2027 гг. Компания сгенерировала более $22 млрд свободного денежного потока за последние 12 мес. и потратила около половины на выплату дивидендов. Прогноз Refinitiv предполагает среднегодовое увеличение EPS на 8,9% в течение 5 лет и 8,5% рост дивидендов в течение 12 мес. Genuine Parts Company - организация, занимающаяся дистрибуцией автомобильных и промышленных запчастей, канцелярских товаров и электрических материалов. Довольно перспективные бумаги, исходя из того, что традиционные автомобили все еще пользуются спросом, несмотря на интерес к электромобилям. Проблемы с цепочками поставок из-за пандемии коронавируса оказали давление на доходы компании. Ожидается, что в течение года эпидемия сойдет на нет. Прогноз Refinitiv предполагает 9,9% рост дивидендов в течение 12 мес. Компания тратит на выплаты менее 30% FCF, что создает "подушку безопасности" и дает потенциал для увеличения дивидендов. Colgate-Palmolive Co. стабильно входит в перечень самых дорогих брендов мира. Более половины стоимости несет на себе Colgate, которую Forbes оценивает в $11 млрд. Зубные пасты и щетки занимают около 40% рынка. Географические компания очень диверсифицирована, 70% выручки генерируется за пределами Штатов. Бизнес компании довольно устойчив к смене экономических циклов. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS на 6,8% среднем в год в течение 5 лет и рост дивидендных выплат на 6,4% в ближайшие 12 мес. Sysco Corp. владеет 320 центрами дистрибуции по всему миру. Эпидемия коронавируса ударила по бизнесу Sysco. После снятия ограничительных мер ситуация начала улучшаться. Компания частично переориентировалась на поставки супермаркетам, многие из которых процветают в условиях пандемии. Уровень выплат из чистой прибыли составляет 175%. Это может быть признаком неустойчивости дивидендов. Однако восстановление доходов поможет компании наращивать выплаты. Прогноз по динамике EPS на 5 лет от Refinitiv предполагает увеличение EPS на 53,4% среднем в год в ближайшую пятилетку и рост дивидендов на 6,9% в течение 12 мес. Cincinnati Financial специализируется на страховании недвижимости, имущества и жизни. Занимается инвестициями через страховые агентства, работает с около 1900 страховыми агентствами, которые продают ее полисы. Компания работает в 45 штатах и зарабатывает около 15% премий от продаж в Огайо. CINF оптимально управляет капиталом, что позволяет ей наращивать доходы по страховым премиям и дивиденды. Неиспользованный "кэш" направляется на инвестиции. В период пандемии коронавируса компании удалось поддерживать отношение убытков и доходов к общему объему полученных премий на уровне 98%. Прогноз по динамике дивидендов на 12 мес. - 8,6%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ/ТОП-АНАЛИТИКА
.
13 октября 2021 года 19:06
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:36
Китайский рынок акций остается стратегическим активом для инвесторов с учетом того, что со временем это будет лидирующая мировая экономика, отмечается а аналитическом материале "Финама". Как отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых, на китайском рынке ситуация более-менее стабилизировалась в... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:03
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 71,5-74 руб./$1 в конце текущего года, сообщается в аналитическом материале "Финама". "Риски дальнейшего оттока капитала сохраняются - этому может способствовать risk-off на мировых финансовых рынках из-за рисков стагфляции в мире и опасений более... читать дальше
.13 октября 2021 года 17:36
Уровень цен на сталь должен положительно сказаться на финансовых результатах компаний-эмитентов сектора за 3К21, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Цены на сталь, которые приближались к своим максимумам, должны положительно сказаться на финансовых результатах компаний сектора... читать дальше
.13 октября 2021 года 16:59
Нефтяной рынок пока не может сформировать устойчивое ценовое движение, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Нефтяные цены продолжают совершать разнонаправленные движения в рамках диапазона консолидации, который был сформирован во вторник. На фоне неоднозначной динамики... читать дальше
.13 октября 2021 года 16:32
Снижение на российском рынке акций в настоящее время не вызывает опасений на фоне высоких цен на сырье, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рынок акций в начале текущей недели достиг новых рекордных значений. Индекс Мосбиржи поднимался к 4280 пунктам. На этом ралли завершилось, и во... читать дальше
.13 октября 2021 года 16:04
Существуют риски продолжения нисходящей коррекции индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду ускорили падение и опускались ниже поддержек 4230 и 1850 пунктов... читать дальше
.13 октября 2021 года 15:44
Шансы на укрепление курса рубля к доллару до уровней 70-71 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока сохраняются, говорится в комментарии BCS Express. "Ситуация на валютном рынке стабильна. После спуска курса USD/RUB к 71,5-72 руб./$1 фаза укрепления рубля приостановилась. Амплитуда... читать дальше
.13 октября 2021 года 15:23
Котировки акций Apple Inc. могут продолжить снижение до уровней $135-136 за штуку, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского. "Котировки акций Apple с максимумов сентября уже упали на 10% и продолжают снижение. Сообщается, что компания может выпустить на 10 млн iPhone 13... читать дальше
.13 октября 2021 года 15:04
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 4210-4315 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Несмотря на усиление инвестиционных рисков, во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского рынка от текущих... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.