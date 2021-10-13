Вероятна консолидация рубля в диапазоне 71,5-74 руб./$1 в конце 2021г - "Финам"

Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 71,5-74 руб./$1 в конце текущего года, сообщается в аналитическом материале "Финама".

"Риски дальнейшего оттока капитала сохраняются - этому может способствовать risk-off на мировых финансовых рынках из-за рисков стагфляции в мире и опасений более быстрой нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) основных центробанков. В частности, рынки ожидают начала сокращения объемов покупок активов со стороны ФРС США (возможно, уже с ноября), а также возможного начала цикла повышений ставки ФРС с будущего года. В то же время российский рынок становится одним из наиболее интересных на фоне высоких мировых цен на энергоресурсы и в целом сырьевые товары и с учетом сильного профицита счета текущих операций РФ, низкого уровня госдолга, а также ожидаемого в ближайшие месяцы завершения цикла ужесточения ДКП Банка России. Наш базовый прогноз предполагает консолидацию курса доллара на конец текущего года в диапазоне 71,5-74 руб./$1 и в диапазоне 70-75 руб./$1 на ближайшие 12 месяцев", - указывает руководитель отдела макроэкономического анализа Ольга Беленькая.

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