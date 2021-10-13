Нефтяной рынок пока не может сформировать устойчивое ценовое движение - BCS Express

Нефтяной рынок пока не может сформировать устойчивое ценовое движение, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Нефтяные цены продолжают совершать разнонаправленные движения в рамках диапазона консолидации, который был сформирован во вторник. На фоне неоднозначной динамики других площадок нефтяной рынок пока не может сформировать устойчивое ценовое движение. Не помогает нефти и снижение доллара, хотя другие сырьевые товары на этом фоне растут", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Отчет Американского института нефти выйдет в среду (23:30 МСК), отчет Минэнерго США - в четверг ( 18:00 МСК), напоминает Бабин. Ожидается небольшое увеличение запасов нефти и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,9 млн баррелей.

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