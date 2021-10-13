Снижение рынка акций РФ в настоящее время не вызывает опасений - BCS Express

Снижение на российском рынке акций в настоящее время не вызывает опасений на фоне высоких цен на сырье, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рынок акций в начале текущей недели достиг новых рекордных значений. Индекс Мосбиржи поднимался к 4280 пунктам. На этом ралли завершилось, и во вторник-среду мы видим умеренную коррекцию. Подъем рынка ранее в первую очередь был обеспечен "голубыми фишками". Сейчас именно тяжеловесные акции находятся в лидерах снижения. В частности, уже заметно просели с максимумов акции "Газпрома" и Сбербанка. Пока движение вниз не вызывает опасений, учитывая все еще высокие цены на сырье. Подобные откаты в рамках растущего тренда практически неизбежны. Тем более ключевой особенностью последних недель являлась опережающая динамика нашего рынка относительно площадок других стран. Накопилась значительная премия", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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