Существуют риски продолжения снижения индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время - "Велес Капитал"

Существуют риски продолжения нисходящей коррекции индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду ускорили падение и опускались ниже поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно, что указывает на риски развития нисходящего движения в случае неспособности отыграть указанные отметки по итогам дня. На американском рынке в среду опасность для покупателей представляют более высокие, чем ожидается, данные по инфляции, а также возможный жесткий тон протоколов заседания ФРС", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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