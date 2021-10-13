.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Шансы на укрепление рубля до 70-71 руб./$1 на горизонте до конца 2021г сохраняются - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 октября 2021 года 15:44
Шансы на укрепление рубля до 70-71 руб./$1 на горизонте до конца 2021г сохраняются - BCS Express
Шансы на укрепление курса рубля к доллару до уровней 70-71 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока сохраняются, говорится в комментарии BCS Express. "Ситуация на валютном рынке стабильна. После спуска курса USD/RUB к 71,5-72 руб./$1 фаза укрепления рубля приостановилась. Амплитуда внутридневных колебаний сжалась до 40 копеек. На горизонте до конца текущего года сохраняются шансы на спуск в сторону 71-70 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
13 октября 2021 года 19:06
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в сентябре... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:55
BCS Express составил топ-5 дивидендных акций США для долгосрочных инвесторов, в него вошли Johnson & Johnson, Genuine Parts, Colgate-Palmolive, Sysco Corp. и Cincinnati Financial, говорится в материале инвесткомпании. Аналитик Оксана Холоденко указала параметры топ-5 бумаг: - дивидендная... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:36
Китайский рынок акций остается стратегическим активом для инвесторов с учетом того, что со временем это будет лидирующая мировая экономика, отмечается а аналитическом материале "Финама". Как отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых, на китайском рынке ситуация более-менее стабилизировалась в... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:03
Вероятна консолидация курса рубля в диапазоне 71,5-74 руб./$1 в конце текущего года, сообщается в аналитическом материале "Финама". "Риски дальнейшего оттока капитала сохраняются - этому может способствовать risk-off на мировых финансовых рынках из-за рисков стагфляции в мире и опасений более... читать дальше
.13 октября 2021 года 17:36
Уровень цен на сталь должен положительно сказаться на финансовых результатах компаний-эмитентов сектора за 3К21, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Цены на сталь, которые приближались к своим максимумам, должны положительно сказаться на финансовых результатах компаний сектора... читать дальше
.13 октября 2021 года 16:59
Нефтяной рынок пока не может сформировать устойчивое ценовое движение, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Нефтяные цены продолжают совершать разнонаправленные движения в рамках диапазона консолидации, который был сформирован во вторник. На фоне неоднозначной динамики... читать дальше
.13 октября 2021 года 16:32
Снижение на российском рынке акций в настоящее время не вызывает опасений на фоне высоких цен на сырье, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рынок акций в начале текущей недели достиг новых рекордных значений. Индекс Мосбиржи поднимался к 4280 пунктам. На этом ралли завершилось, и во... читать дальше
.13 октября 2021 года 16:04
Существуют риски продолжения нисходящей коррекции индексов Мосбиржи и РТС в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду ускорили падение и опускались ниже поддержек 4230 и 1850 пунктов... читать дальше
.13 октября 2021 года 15:23
Котировки акций Apple Inc. могут продолжить снижение до уровней $135-136 за штуку, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского. "Котировки акций Apple с максимумов сентября уже упали на 10% и продолжают снижение. Сообщается, что компания может выпустить на 10 млн iPhone 13... читать дальше
.13 октября 2021 года 15:04
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 4210-4315 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Несмотря на усиление инвестиционных рисков, во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского рынка от текущих... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.