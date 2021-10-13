Курс рубля к середине 2022г, скорее всего, останется в диапазоне 71,5-72,5 руб./$1 - Банк "Открытие"

Курс рубля к середине 2022г, скорее всего, останется в диапазоне 71,5-72,5 руб./$1, а его укрепление к евро может быть более заметным - до 80-82 руб./EUR1, отмечается в материале старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.

Рубль остается лидером роста среди 24 валют Emerging Markets, подчеркивает эксперт. По отношению к корзине валют развивающихся стран с начала 2021г рубль укрепился на 10% и вернулся на уровни июля 2020г. Рубль - безусловный бенефициар высоких ставок, высоких цен на нефть и газ, поэтому пробитие уровня руб./$1 и продолжение тенденции на укрепление, по мнению аналитика банка, весьма вероятно.

"Тенденция к укреплению рубля по оценкам "Открытие Research" продлится до середины 2022г, - указывает Петроневич. - Этому будут способствовать сохранение высоких - на уровне начала сентября 2021 г. - цен и объемов экспорта газа, а также сохранение высоких цен на нефть вследствие консервативного подхода ОПЕК+ к наращиванию добычи. Окончание цикла повышения ключевой ставки, которое должно состоятся до конца года, привлечет еще больше средств иностранных инвесторов, если не будут расширены санкции на операции на вторичном рынке. В ожидании снижения уровня рыночных ставок и удорожания облигаций, спрос иностранных инвесторов может перекинуться из коротких операций carry-trade, осуществляемых на денежном рынке, на рынок российских ОФЗ".

Однако в то же время вероятное до конца года укрепление доллара на мировом рынке, по мнению эксперта, будет сдерживать рост рубля против доллара. И хотя в США рост рабочих мест в сентябре оказался самым медленным в 2021г, сокращение безработицы достигло прогнозируемых ФРС уровней, а эпидемиологическая ситуация стремительно улучшается. По этим причинам анонс программы сокращения активов уже на следующем заседании 3 ноября остается весьма вероятным.

"Ожидаемое прекращение программы количественного смягчения в течение первой половины 2022г будет способствовать сокращению притока долларовой ликвидности, что, вероятно, приведет к дальнейшему рост доллара на мировой арене", - полагает стратег банка.

По этой причине к середине 2022г эксперт не ожидает существенного усиления рубля против доллара: на взгляд Петроневича, он может по-прежнему торговаться вблизи достигнутого уровня 71,5-72,5 руб./$1, но к евро укрепление может быть более заметным - до 80-82 руб./EUR1. В то же время нельзя полностью исключать и сценарий его более сильного укрепления - особенно, если поправки к американскому оборонному бюджету, расширяющие санкции к российскому долгу, исчезнут из финального варианта законопроекта.

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