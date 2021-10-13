Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4320-4370п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4320-4370 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде ниже 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI демонстрируют краткосрочную "бычью" дивергенцию. В ближайшее время S&P 500 может пытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что станет сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на отметке 4300 пунктов", - пишет аналитик Илья Зубков.

Эксперт отмечает, что фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику третий день подряд. Акции падают на фоне опасений по поводу инфляции. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии множества важных событий и публикаций. Среди наиболее ожидаемых - релизы данных сентябрьского индекса потребительских цен и протоколов сентябрьского заседания ФРС. В фокусе внимания неофициальное начало сезона отчетности за третий квартал, которое ознаменует собой публикация результатов JPMorgan до начала основной сессии 13 октября.

"Впервые за последние четыре квартала рынок не дает оптимистичных прогнозов в отношении отчетов компаний, входящих в S&P 500, - констатирует Зубков. - Предполагается, что пик роста прибылей пройден в предыдущем квартале и по итогам июля-сентября показатель продемонстрирует замедление. Между тем эти ожидания, возможно, уже заложены в котировки. Стоит обратить внимание на предупреждение Международного валютного фонда о том, что сокращение объемов поддержки со стороны центральных банков может оказать значимое давление на фондовый рынок и спровоцировать распродажи. Кроме того, МВФ видит в потенциальном сворачивании стимулов угрозу для цен на жилье".

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