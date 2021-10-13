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13 октября 2021 года 12:57
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли существенно отступят от отметки $80/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли существенно отступят от отметки $80 за баррель Brent на фоне растущих цен на другие энергоносители, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник не показывали ярко выраженной динамики - в результате за вторник они снизились на 0,3% до $83,42/барр. С утра фьючерсы Brent снижаются на 0,4% и торгуются около $83,1/барр. В среду инвесторы будут оценивать месячный отчет по рынку нефти от ОПЕК. Текущая ситуация пока не предполагает значительного изменения прогнозов по спросу на черное золото, в связи с чем вряд ли сегодняшний отчет значительно повлияет на рыночные настроения. Более важной для динамики нефти, как рискового актива, может стать сегодняшняя ценовая статистика в США. Помимо этого, инвесторы будут ждать и публикации данных по нефтяным запасам за неделю от Американского института нефти (API). Продолжающийся рост запасов окажет дополнительное давление на нефтяные котировки. Впрочем, на фоне растущих цен на другие энергоносители мы пока не ждем снижения фьючерсов Brent существенно ниже уровня в $80/барр.", - отмечают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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