Вероятно укрепление рубля до 71 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до 71 руб./$1 в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль весь день во вторник оставался в довольно узком диапазоне 71,74-71,99 руб./$1 благодаря стагнации основных классов активов и отсутствию новых драйверов. Но такая картина, скорее, позитивна для рубля, поскольку при текущих рублевых ставках и пониженной волатильности держать короткие позиции по рублю без явных негативных идей становится дорого. Плюс к этому слабеть рублю не позволяют экспортные оффера, усиливающиеся по мере приближения к 72,0 руб./$1. Октябрьские налоги также уже довольно близко. В текущих условиях достижение отметки 71,0 руб./$1, полагаем, остаётся лишь вопросом ближайшего времени", - отмечает Полевой.

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