Сохраняются риски ослабления рубля до уровня 72,5 руб./$1 в среду - BCS Express

Сохраняются риски ослабления курса рубля по отношению к доллару до уровня 72,5 руб./$1 в течение торговой сессии в среду в рамках общерыночной волатильности, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль проявляет спокойствие к силе американской валюты на глобальном рынке и турбулентности биржевых площадок Азии и США. Волатильность рубля низкая, пары с долларом и евро остаются на минимумах года. По-прежнему за рубль играют два фактора - сверхпозитивная конъюнктура товарного рынка и бдительность Центробанка, отслеживающего инфляцию в стране. Приостановка монетарного курса явно ослабит позиции рубля, но в октябре регулятор, скорее всего, еще раз поднимет ставку, а значит, игрокам на укрепление нацвалюты не стоит волноваться по этому поводу, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Рубль при сохранении спокойного фона способен достичь "таргета" года у 70 руб./$1. В качестве сопротивления по паре USD/RUB сейчас выступает область 72,5 руб./$1, которая может быть достигнута и в рамках общерыночной волатильности, например, в среду, если метрики по инфляции в США разочаруют инвесторов в рисковые активы. На большее покупателям инвалют нужна поддержка сырьевого рынка, которой все еще нет".

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