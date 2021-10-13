Индекс Мосбиржи проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4200-4310п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4200-4310 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы в начале торгов в среду, вероятно, не покажут значительных изменений и могут консолидироваться вслед за зарубежными площадками в ожидании новых драйверов движения. Рынок в целом выглядит готовым к движению как вниз, так и вверх. Основным фактором для отечественных активов, вероятно, останутся цены на энергоносители. Цены на газ в Европе в середине недели вновь растут, что может поддержать компании сектора. В остальном инвесторы будут ждать экономических и корпоративных новостей. В частности, на рынке РФ в центре внимания могут оказаться "НЛМК", "ММК" и "ЛУКОЙЛ". Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 4200-4310 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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