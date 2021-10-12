BCS Express рекомендует инвестировать одновременно в индексы Мосбиржи и S&P 500

Аналитики BCS Express рекомендуют в настоящее время вкладывать инвестиции одновременно в индексы Мосбиржи и S&P 500, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Индексы Мосбиржи и РТС за свою историю по 6-7 лет находились либо сильно впереди, либо с большим отрывом позади S&P 500. Начиная с 2015 года рынки России и США идут практически вровень. Без учета дивидендов последние семь лет выгоднее было вкладываться в S&P 500. Он дает среднюю годовую доходность 15% в рублях. С поправкой на дивиденды лидирует индекс Мосбиржи, принося в среднем 19% ежегодно. Учитывая низкую корреляцию индексов (0,27), оптимально инвестировать сразу в оба. Это повышает вероятность получить прибыль на годовом отрезке с 91% до 100%. Оптимальный способ вложения в индексы - через фонды (ETF и БПИФ), но они заберут часть доходности за счет комиссий, ошибок слежения и спреда", - пишет эксперт Валерий Емельянов.

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