Ставка ЦБР может быть повышена и в октябре, и в декабре 2021г - ITI Capital

Ключевая ставка Банка России может быть повышена по итогам заседаний регулятора и в октябре, и в декабре текущего года, предполагают аналитики ITI Capital.

"Мы будем ждать комментариев представителей ЦБ РФ на неделе, которая станет последней перед "неделей тишины", для уточнения наших прогнозов траектории ключевой ставки. На текущий момент в качестве базового сценария в рамках заседания 22 октября мы рассматриваем более постепенное повышение ставки на 25 б.п. с сохранением "ястребиного сигнала". При этом вполне вероятно, что в декабре ставку могут поднять еще раз", - отмечают эксперты.

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