Возможно возобновление покупок на рынке акций РФ - "Велес Капитал"

Инвесторы на российском рынке акций в целом готовы вернуться к покупкам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник незначительно снизились, но удерживались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно. Инвесторы наблюдают за развитием событий на рынке энергоносителей и в целом готовы вернуться к покупкам. Пока же оптимизм переместился в сектор производителей золота и добытчиков угля", - отмечает эксперт в комментарии.

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