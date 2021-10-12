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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Динамика котировок акций компаний из индекса S&P 500 настораживает - "Открытие Инвестиции"
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12 октября 2021 года 16:47

Динамика котировок акций компаний из индекса S&P 500 настораживает - "Открытие Инвестиции"

Динамика котировок акций компаний, входящих в состав индекса S&P 500 настораживает, несмотря на неплохое начало их сезонной отчетности, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина.

"В США набирает силу новый сезон корпоративной отчетности, и результаты за третий квартал представила уже 21 компания из индекса S&P 500. С точки зрения финансовых показателей пока все выглядит относительно неплохо: прогнозы по выручке и прибыли превысили 15 отчитавшихся эмитентов, что составляет 72% от их общего числа. Это заметно хуже показателей второго квартала. Однако с точки зрения исторических данных текущий сезон отчетности выглядит абсолютного ординарным: за последние пять лет в среднем 75% компаний из S&P 500 превышали прогнозы по прибыли (что чуть больше текущих 72%) и в среднем 65% превышали прогнозы по выручке (что чуть меньше тех же самых 72%, данные FactSet). Лучше всех пока отчитываются промышленные компании (все три побили прогноз по выручке и две побили прогноз по прибыли), а хуже всех - производители товаров второй необходимости (лишь половина из них побила прогноз по выручке и две трети побили прогноз по прибыли)", - отмечает эксперт.

Несмотря на средний характер финансовых результатов, динамика акций отчитавшихся эмитентов носит "медвежий" характер, указывает Сыроваткин: в первый день торгов после публикации квартальных данных подорожали котировки акций лишь 9 из 21 компании.

Вероятно, отмечает аналитик, это является следствием "усталости" и перегретости рынка акций США, который по результатам третьего квартала вырос лишь на 0,23% несмотря на сильнейшую отчетность американских компаний. "Кроме того, за последний месяц заметно увеличился диапазон колебаний S&P 500: в период времени с 20 сентября по 5 октября состоялись 12 торговых сессий, и в 7 из них дневное изменение индекса в какую-либо сторону превысило 1%. До этого S&P 500 показывал подобное изменение лишь 18 августа, а еще раньше - 23 июля. Более того, с 30 сентября по 5 октября S&P 500 закрыл ростом или снижением как минимум на 1% четыре сессии подряд, чего не происходило с прошлого октября", - обращает внимание Сыроваткин.

Еще одним "медвежьим" сигналом для рынка акций США является усиление корреляции между компонентами S&P 500, которая достигла рекордного значения с прошлого октября, указывает эксперт. История говорит о том, что чем больше компонентов индекса движутся в унисон, тем выше его реализованная волатильность, которая является следствием снижения рынка, отмечает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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