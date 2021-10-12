"Финам" рекомендует покупать бумаги ФосАгро с прогнозной ценой 6911 руб

"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "ФосАгро" с прогнозной ценой 6911 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале.

"ФосАгро" является крупнейшим в России и ведущим мировым производителем комплексных удобрений с содержанием фосфора, апатитового и нефелинового концентрата, занимающим весомую долю в регионах присутствия. Располагая качественной долгосрочной сырьевой базой, компания выигрывает от роста потребления удобрений производителями сельскохозяйственной продукции в условиях недостатка предложения", - отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Калачев.

Также эксперт отмечает сильную финансовую отчетность эмитента за 6 месяцев текущего года, привлекательную дивидендную политику и реализацию стратегии развития, направленную на увеличение выпуска премиальной продукции, расширение присутствия на ключевых рынках и достижения большей эффективности.

Обращает внимание Калачев и на возможные риски: ожидаемый рост ставок НДПИ на добычу сырья в РФ, а также противодействие на экспортных рынках работающим на них местным конкурентам, добивающимся введения компенсационных пошлин на продукцию компании.

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