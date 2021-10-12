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12 октября 2021 года 16:23
"Финам" рекомендует покупать бумаги ФосАгро с прогнозной ценой 6911 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "ФосАгро" с прогнозной ценой 6911 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале. "ФосАгро" является крупнейшим в России и ведущим мировым производителем комплексных удобрений с содержанием фосфора, апатитового и нефелинового концентрата, занимающим весомую долю в регионах присутствия. Располагая качественной долгосрочной сырьевой базой, компания выигрывает от роста потребления удобрений производителями сельскохозяйственной продукции в условиях недостатка предложения", - отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Калачев. Также эксперт отмечает сильную финансовую отчетность эмитента за 6 месяцев текущего года, привлекательную дивидендную политику и реализацию стратегии развития, направленную на увеличение выпуска премиальной продукции, расширение присутствия на ключевых рынках и достижения большей эффективности. Обращает внимание Калачев и на возможные риски: ожидаемый рост ставок НДПИ на добычу сырья в РФ, а также противодействие на экспортных рынках работающим на них местным конкурентам, добивающимся введения компенсационных пошлин на продукцию компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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