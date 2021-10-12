Возможен возврат рубля в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца 2021г - Росбанк

Возможен возврат курса рубля к доллару в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии Росбанка.

"Перспективы дальнейшего роста профицита текущего счета до конца текущего года и в начале 2022 года сохраняют хорошую поддержку для равновесного курса рубля. Тем не менее систематический тренд на укрепление курса во многом будет сдерживаться продолжающимся ростом импорта (на фоне укрепления реального эффективного валютного курса) и реализовавшимся опережением сопоставимых валют из группы развивающихся стран (что может оказаться крайне неустойчивым в условиях бегства капитала в защитные активы и валюты). По этой причине мы не исключаем снижения пары доллар/рубль в интервал 70,5-71 руб./$1 с последующим возвратом к 72-73 руб./$1 до конца 2021 года", - указывают аналитики банка.

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