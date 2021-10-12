Акции НефАЗа - ставка на рост спроса на экологичный транспорт - BCS Express

Покупка акций ПАО "Нефтекамский автозавод" ("НефАЗ") - ставка на рост спроса на экологичный транспорт в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"НефАЗ" - интересная акция в сфере компаний по производству транспортных средств, указывает аналитик. Финансовые результаты последних лет сильно улучшились благодаря росту продаж автобусов и электробусов Мосгортрансу, отмечает Пучкарев.

"Учитывая планы Москвы по обновлению транспортного парка более экологичными средствами, можно предположить, что в ближайшие годы продажи завода будут поддерживаться ростом заказов на электробусы. В перспективе, в случае позитивных результатов испытаний водоробуса, компания также может дополнительно нарастить поставки в данном сегменте. При этом сейчас акции уже сильно переоценились. Сравнительная оценка компании по мультипликаторам показывает, что "НефАЗ" недооценен относительно материнского "КАМАЗа", но на это есть объективные причины - потенциал роста не такой значительный. На долгосрочном горизонте компания интересна как ставка на рост спроса на экологичный транспорт не только в Москве, но и в регионах, а также благодаря развитию новых технологий и разработке техники, работающей на водороде", - пишет эксперт инвесткомпании.

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