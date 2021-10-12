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12 октября 2021 года 15:01
"Финам" рекомендует покупать акции Credit Agricole с целью 15,53 евро
"Финам" рекомендует покупать акции Credit Agricole S.A. с целевой ценой 15,53 евро на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 21%, отмечается в аналитическом материале "Финама". "Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Credit Agricole S.A. и рассчитываем, что банк станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности во Франции и Европе, учитывая его сильные позиции в основных сегментах. При этом благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего сокращения расходов на резервирование, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли банка", - пишет аналитик Игорь Додонов. Эксперт подчеркивает, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели, сильной капитальной позиции, а также поддержке, оказанной французскими и европейскими властями экономике и финансовому сектору, Credit Agricole S.A. удалось достаточно успешно пройти через кризисный 2020г. И в нынешнем году, на фоне восстановления французской и европейской экономики после кризиса, дела банка обстоят весьма неплохо. Скорректированная чистая прибыль во II квартале подскочила на 46% в годовом выражении, до 1,62 млрд евро, а выручка повысилась на 12,4%, до 5,83 млрд евро. На взгляд Додонова, к преимуществу Credit Agricole S.A. можно отнести высокую прибыльность бизнеса - показатель ROE банка последние 5 лет стабильно и весьма заметно превышает среднее значение топ-10 остальных ведущих кредиторов Европы. Кроме того, Credit Agricole S.A. направляет существенные средства на выплаты акционерам, дивидендная доходность акций банка - одна из самых высоких в секторе. "По прогнозным коэффициентам P/E и P/B на 2022г, а также дивидендной доходности Credit Agricole S.A. выглядит в среднем на 34% дешевле своих европейских аналогов, - указывает аналитик "Финама". - При этом акции банка торгуются примерно на уровне медианного за 5 лет значения по историческим мультипликаторам P/B и P/E NTM. Мы рассчитываем, что Credit Agricole S.A. станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности во Франции и Европе, учитывая сильные позиции банка в основных сегментах. При этом благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего сокращения расходов на резервирование, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли". Однако стратег инвесткомпании предупреждает, что в то же время бизнес Credit Agricole S.A., как и сектора в целом, сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. В случае ее нового существенного ухудшения, например, в результате очередной волны коронавируса или усугубления энергетического кризиса в Европе, можно ожидать снижения активности клиентов и спроса на продукты и услуги банка, возникновения убытков от переоценки инвестиционных портфелей, негативного влияния на финансовую позицию банка. Credit Agricole S.A. - основная компания Credit Agricole Group, французского финансового конгломерата, являющегося вторым крупнейшим банком Франции и одиннадцатым крупнейшим банком мира по величине активов. Credit Agricole S.A. предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам во Франции, а также ряде других стран с упором на континентальную Европу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ФРАНЦИЯ-БАНКИ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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