Курс рубля в ноябре 2021г составит 70,5 руб./$1 - ITI Capital

Курс рубля в ноябре 2021г составит 70,5 руб./$1, а в декабре - 69-70 руб./$1, полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Наш официальный прогноз по паре доллар/рубль на конец октября - 71 руб./$1, на ноябрь - 70,5 руб./$1 и на декабрь - 69-70 руб./$1, - указывает эксперт. - Ключевой фактор на ближайшие две с половиной недели - продажи валюты в рамках выплат промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021г. С учетом платежей ключевых экспортеров, общий объем выплат составит рекордные за этот период 466 млрд руб. или $6,4 млрд, из них будет использовано для продажи валюты $1,6 млрд, что за две недели до 25 октября составит 6% от общего объема торгов на Мосбирже за этот период. Также с середины октября планируются налоговые выплаты, одни из самых крупных в этом году. Одновременно, 25 октября, начнутся выплаты НДПИ, НДС и акцизов".

Эксперт отмечает позитивные среднесрочные факторы для рубля:

- Сохранение высоких цен на нефть и газ в рамках продолжения сырьевого цикла в течение как минимум еще полугода.

- Продолжение роста добычи нефти России в рамках сделки ОПЕК+ рост экспортной валютной выручки.

- Направление ликвидных средств ФНБ на инфраструктурные проекты - порядка 1,6 трлн руб. ($22 млрд посредством продажи валюты) из 14 трлн руб., доступных на конец августа 2021г.

- Нормализация денежной политики и возобновление притока средств нерезидентов.

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