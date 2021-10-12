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12 октября 2021 года 14:39
Курс рубля в ноябре 2021г составит 70,5 руб./$1 - ITI Capital
Курс рубля в ноябре 2021г составит 70,5 руб./$1, а в декабре - 69-70 руб./$1, полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. "Наш официальный прогноз по паре доллар/рубль на конец октября - 71 руб./$1, на ноябрь - 70,5 руб./$1 и на декабрь - 69-70 руб./$1, - указывает эксперт. - Ключевой фактор на ближайшие две с половиной недели - продажи валюты в рамках выплат промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021г. С учетом платежей ключевых экспортеров, общий объем выплат составит рекордные за этот период 466 млрд руб. или $6,4 млрд, из них будет использовано для продажи валюты $1,6 млрд, что за две недели до 25 октября составит 6% от общего объема торгов на Мосбирже за этот период. Также с середины октября планируются налоговые выплаты, одни из самых крупных в этом году. Одновременно, 25 октября, начнутся выплаты НДПИ, НДС и акцизов". Эксперт отмечает позитивные среднесрочные факторы для рубля: - Сохранение высоких цен на нефть и газ в рамках продолжения сырьевого цикла в течение как минимум еще полугода. - Продолжение роста добычи нефти России в рамках сделки ОПЕК+ рост экспортной валютной выручки. - Направление ликвидных средств ФНБ на инфраструктурные проекты - порядка 1,6 трлн руб. ($22 млрд посредством продажи валюты) из 14 трлн руб., доступных на конец августа 2021г. - Нормализация денежной политики и возобновление притока средств нерезидентов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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