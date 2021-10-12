Sber CIB обновил топ иностранных дивидендных акций на Мосбирже

Компания Сектор Див. доходностьв след. 12 мес. AT&T Inc. телеком 8% Oneok нефть и газ 6,1% Kinder Morgan Inc. нефть и газ 6,1% Exxon Mobil нефть и газ 5,7% Chevron Corp. нефть и газ 5,0% Verizon Communications телеком 4,9% AbbVie фармацевтика 4,7% International Business Machines (IBM) IT 4,6% Western Union финансы 4,5% Gilead Sciences Inc. фармацевтика 4,2%

Sber CIB внес изменения в топ иностранных дивидендных акций на Московской бирже, добавив бумаги Oneok, Kinder Morgan и Western Union. Cохранили позиции AT&T, Exxon Mobil, Chevron, IBM, AbbVie, Gilead Sciences и Verizon Communications, говорится в комментарии Sber CIB. Аналитики Sber CIB добавили в топ Oneok, Kinder Morgan и Western Union - эти компании около 10 лет стабильно распределяют дивиденды и увеличивают выплаты. "Американская компания Oneok занимается сбором, переработкой, хранением и транспортировкой сжиженного природного газа. Последний раз Oneok повышала выплаты в начале 2020 года, однако у компании сохраняется высокая дивидендная доходность - 6,1% в год. Выплаты производятся ежеквартально", - пишут эксперты инвестбанка. Kinder Morgan - американский оператор нефтегазопроводов и терминалов. В начале 2021г компания повысила дивиденды на 2,9%, выплаты осуществляются ежеквартально. Глобальный оператор системы денежных переводов Western Union также повысил дивиденды в начале 2021г - на 4,4%. С 2010г компания производит выплаты каждый квартал.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.