"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Enphase Energy с целью $192 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Все электроприборы работают на переменном токе, поэтому просто установить солнечные батареи недостаточно - для этого необходимы инверторы. Enphase Energy Inc. - полупроводниковая компания, производящая необходимое оборудование, подключаемое к солнечным батареям для преобразования постоянного тока в переменный. Также компания занимается производством хранилищ электроэнергии и специальными контроллерами за хранением и потреблением электроэнергии в доме. Учитывая резкое повышение спроса на возобновляемую электроэнергию в связи с энергетическим кризисом, компания может продемонстрировать сильную динамику", - пишут эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках бокового тренда и после пробития важного уровня сопротивления демонстрирует рост. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $192. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $140 риск на портфель составит 1,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4", - указывают аналитики инвесткомпании.

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