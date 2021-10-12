"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 258 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от 225 руб., потенциальная доходность: 14,67%, стоп-приказ: 209 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что давление на котировки горнодобывающих компаний оказывали новость об увеличении налоговой нагрузки и снижение темпов восстановления экономики, связанное с распространением дельта-штамма COVID-19. Однако эти риски уже учтены в котировках, и реализация долгосрочной программы развития компании будет оказывать более значимое влияние на ее капитализацию. 21 октября будут опубликованы консолидированные финансовые результаты НЛМК за III квартал 2021г. Аналитики предполагают, что результаты вернут оптимизм инвесторам, что будет способствовать росту котировок компании.

"С технической точки зрения котировки компании находятся у нижней границы канала. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 225 рублей. При покупке на 7,1% и выставлении стоп-заявки на уровне 209 рублей риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,06", - указывают эксперты "Финама".

"Новолипецкий металлургический комбинат" - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.

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