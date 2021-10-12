.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26237 и ОФЗ 26239 - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 октября 2021 года 12:46
Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26237 и ОФЗ 26239 - Уралсиб
Минфин может предложить для аукционов в среду, 13 октября, ОФЗ 26237 с погашением в 2029 году и ОФЗ 26239 c погашением в 2031 году, говорится в обзоре Уралсиба. "Рост рынка ОФЗ в конце прошлой недели и сдержанная динамика в понедельник позволят Минфину после двухнедельной паузы провести завтра первичные аукционы и предложить инвесторам ОФЗ с фиксированным купоном, тем более что ведомство сконцентрировано на размещении относительно длинных выпусков. По нашему мнению, в качестве защитной стратегии могут быть предложены наиболее ликвидные выпуски - ОФЗ 26237 с погашением в 2029г и ОФЗ 26239 с погашением в 2031г. Также, чтобы умерить аппетиты участников рынка и ограничить требуемую ими премию по доходности к уровням вторичного рынка, Минфин может установить лимиты на аукционах", - полагает аналитик корпорации Ирина Лебедева. Эксперт также напоминает, что на локальном долговом рынке РФ обороты в понедельник были относительно невысокими, это могло быть связано с праздниками в США. Несмотря на низкую активность со стороны нерезидентов в сегменте ОФЗ и отсутствие притока их средств, рубль продолжил укрепляться на фоне роста нефтяных котировок. "Следует отметить, что, по оценке ЦБ, нерезиденты обеспечили в третьем квартале приток средств в российский госдолг (как в локальный, так и в еврооблигации) в размере 5,9 млрд долл. Это больше, чем суммарный отток в первом полугодии, - указывает Лебедева. - В понедельник рынок ОФЗ возобновил снижение, этому также способствовало отсутствие нерезидентов. Снижение оказалось сравнительно небольшим, в результате практически все выпуски ОФЗ торгуются сейчас с доходностью ниже 7,7%, исключение составляет лишь самый длинный выпуск, ОФЗ 26238 с погашением в 2041г, он по-прежнему предлагает премию к кривой ОФЗ примерно в 10 б.п.". На ближнем участке доходности уверенно закрепились выше 7,25% - рынок, как полагает аналитик, почти убежден, что на заседании ЦБ 22 октября ставка будет повышена на 50 б.п. Стратег Уралсиба не видит пространства для снижения доходности коротких выпусков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АУКЦИОН-ПРОГНОЗ
.
12 октября 2021 года 18:57
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - внешнеторговый баланс Китая в сентябре (06:00 МСК); - промышленное... читать дальше
.12 октября 2021 года 18:31
Инвестиции в угольный сектор России сохраняют актуальность, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие Даниил Каримов. "Котировки энергетического угля на прошлой неделе достигли нового исторического максимума в Европе на уровне... читать дальше
.12 октября 2021 года 18:00
Аналитики BCS Express рекомендуют в настоящее время вкладывать инвестиции одновременно в индексы Мосбиржи и S&P 500, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Индексы Мосбиржи и РТС за свою историю по 6-7 лет находились либо сильно впереди, либо с большим отрывом позади S&P... читать дальше
.12 октября 2021 года 17:35
Ключевая ставка Банка России может быть повышена по итогам заседаний регулятора и в октябре, и в декабре текущего года, предполагают аналитики ITI Capital. "Мы будем ждать комментариев представителей ЦБ РФ на неделе, которая станет последней перед "неделей тишины", для уточнения наших прогнозов... читать дальше
.12 октября 2021 года 17:11
Инвесторы на российском рынке акций в целом готовы вернуться к покупкам, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник незначительно снизились, но удерживались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно.... читать дальше
.12 октября 2021 года 16:47
Динамика котировок акций компаний, входящих в состав индекса S&P 500 настораживает, несмотря на неплохое начало их сезонной отчетности, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина. "В США набирает силу новый сезон корпоративной... читать дальше
.12 октября 2021 года 16:23
"Финам" рекомендует покупать бумаги ПАО "ФосАгро" с прогнозной ценой 6911 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале. "ФосАгро" является крупнейшим в России и ведущим мировым производителем комплексных... читать дальше
.12 октября 2021 года 16:02
Возможен возврат курса рубля к доллару в диапазон 72-73 руб./$1 на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии Росбанка. "Перспективы дальнейшего роста профицита текущего счета до конца текущего года и в начале 2022 года сохраняют хорошую поддержку для равновесного курса рубля. Тем... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:41
Покупка акций ПАО "Нефтекамский автозавод" ("НефАЗ") - ставка на рост спроса на экологичный транспорт в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "НефАЗ" - интересная акция в сфере компаний по производству транспортных средств, указывает аналитик. Финансовые... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:22
Сильное укрепление рубля по отношению к доллару до конца текущего года и в течение следующего маловероятно, считают аналитики Райффайзенбанка. "Положительное сальдо счета текущих операций по итогам третьего квартала 2021 года, по данным ЦБ РФ, выросло до $40,8 млрд ($18,2 млрд во втором квартале),... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.