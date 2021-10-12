Существуют риски снижения евро к уровню 1,15 - Росбанк

Существуют риски снижения курса пары EUR/USD к уровню 1,15 в ближайшие недели, говорится в комментарии Росбанка.

"Доллар отстоял отметку 94,0 п. по индексу DXY. Этому активно способствует поступательный уход от риска в ключевых сегментах. Тем не менее решительное значение для траектории в ближайшие пару недель будет иметь содержание стенограммы сентябрьского заседания ФРС - любые критические оценки инфляции в США будет провоцировать ожидания роста процентных ставок и укрепление доллара. Для пары EUR/USD это означает риск откатиться к 1,15", - отмечают эксперты банка.

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