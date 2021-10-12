Лучше рынка во вторник будут акции золотодобывающих компаний - Альфа-банк

Лучше рынка во вторник будут акции золотодобывающих компаний на фоне восстановления цен на золото, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Инвесторы во вторник, вероятно, будут фиксировать прибыль и уходить в защитные активы - в этой ситуации наиболее привлекательными нам представляются акции золотодобывающих компаний на фоне восстановления цен на золото", - полагает аналитик банка Джон Волш.

Снижение мировых рынков акций сегодня ночью продолжилось, и эксперт ожидает, что из-за ухода инвесторов от риска российский рынок акций во вторник будет снижаться. Азиатские рынки неспокойны - китайская Evergrande в третий раз не смогла выплатить проценты по облигациям. Помимо этого, о переносе выплат на три месяца заявила другая китайская строительная компания Modern Land, тогда как Sinic Holdings предупредил инвесторов о возможном дефолте на следующей неделе. Несколько других китайских девелоперов также пропустили на прошлой неделе платежи по своим оффшорным выпускам. Существуют опасения по поводу цепной реакции, которая может охватить весь азиатский регион и выйти за его пределы.

"Энергетический кризис и опасения по поводу стагфляции повышают тревожность инвесторов накануне начала сезона отчетности за 3К21, который уже завтра откроет JPMorgan. Продолжается трехдневный визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Мы считаем, что это событие никак не повлияет на динамику российского рынка акций", - отмечает Волш.

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