"Атон" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ПИКа"

Аналитики "Атона" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Рост продаж "ПИК" в 3К21 ожидаемо замедлился из-за эффекта высокой базы и снижения спроса вследствие изменений в программе льготной ипотеки, в то время как бизнес fee-девелопмент показал значительный рост (+31% г/г). В стоимостном выражении "ГК ПИК" продолжает демонстрировать уверенно положительную динамику на фоне роста цен на жилье. В целом представленные операционные результаты соответствуют нашим ожиданиям, и мы подтверждаем позитивный взгляд на акции компании (рейтинг - "выше рынка", прогнозная цена - 2000 рублей за штуку)", - отмечают эксперты.

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