Евробонды привлекательны для покупок в текущий момент - Сбер Управление Активами

Текущий момент привлекателен для наращивания позиций в еврооблигациях, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Прошедшая в последние недели коррекция на рынке еврооблигаций делает текущий момент привлекательным для наращивания позиций в евробондах. По нашим оценкам, из-за восстановления мировой экономики приток средств инвесторов в еврооблигации развивающихся стран продолжится. Это поддержит их котировки. При этом ставки по евробондам заметно превышают как доходности к погашению облигаций развитых стран, так и ставки по валютным депозитам в российских банках", - отмечает эксперт.

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