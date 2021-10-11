Доходность UST-10 на конец 2021г может составить 1,5-2% - "Финам"

Доходность десятилетних американских казначейских обязательств (US Treasuries) на конец 2021 года может составить 1,5-2%, считают аналитики "Финама".

"III квартал 2021 года долговые рынки, номинированные в долларах, евро и юанях, провели достаточно спокойно. Это в первую очередь стало реакцией на ослабление давления со стороны базовых активов. "Стена кеша" и сигналы ФРС, согласно которым сворачивание QE не повлечет за собой автоматического решения о начале цикла повышения ставки, сдерживает рефляционный рост ставок. Впрочем, мы полагаем, что решение о начале сворачивания программы выкупа активов (на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания глава ФРС пояснил, что решение об этом может быть принято уже на следующем заседании 2-3 ноября, а завершиться программа может к середине будущего года), а также приближение первого повышения ставки все-таки должны отразиться на положении кривой: наш прогнозный диапазон по доходности UST-10 на конец 2021 года составляет 1,5-2%", - пишут эксперты.

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